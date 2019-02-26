Засновник одного з пропагандистських каналів Росії вчинив самогубство

В Іспанії помер один із творців російської пропагандистської телекомпанії НТВ і медіаменеджер Ігор Малашенко.

Як повідомив головний редактор “Ехо Москви” Олексій Венедиктов, колишній генеральний директор телеканалу помер на 65-му році життя.

“Я підтверджую, що Ігор Малашенко пішов з життя”, – заявив він 25 лютого.

Раніше в цей день кілька російських видань, посилаючись на власні джерела, повідомили про смерть Малашенко, допустивши можливість суїциду.

Венедиктов підтвердив, що його колега вчинив самогубство.

“Тільки жах і тільки шок у всіх, з ким я розмовляю. Жах і шок. Він дійсно добровільно пішов з життя. 64 роки”, – додав він.

Дану інформацію також підтвердили російська журналістка Ксенія Собчак.

У той же час, іспанська поліція ще офіційно не повідомила про це посольство РФ, повідомили в консульському відділі російської дипмісії.В той же час його дружина, російська журналістка і письменниця Божена Ринський, минулого тижня повідомила про те, що Малашенко належить неврологічне обстеження.