Bitcoin різко впав після підйому

У суботу вдень ціна Bitcoin різко підскочила на $200 і перевищила $4200, але вже в неділю Bitcoin за кілька годин подешевшав на 9,5% – до $3800.

Згідно з даними CoinMarketCap, після падіння ціна Bitcoin стабілізувалася і зараз становить $3843 за “монету”.

За минулу добу багато кріптовалюти значно втратили в ціні: курс Ethereum опустився на 15% до $140, XRP — на 10% до $0,304, EOS — на 14,06% до $3,59, Litecoin — на 9,8% до $45,46, Bitcoin Cash — на 9,9% до $134,58.

Капіталізація крипторынка становить $128,7 млрд, частка Bitcoin – 52,3%.

За останні три роки кількість Bitcoin-банкоматів збільшилася на 720% – до 4273.