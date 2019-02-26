Суд ООН закликав Британію повернути архіпелаг Чагос Маврикію

Територіальний спір між Великобританією і Маврикієм з-за архіпелагу в Індійському океані триває понад 50 років.

Великобританії слід “як можна швидше” передати контроль над архіпелагом Чагос в Індійському океані острівній державі Маврикій. Таке рішення ухвалив Міжнародний суд ООН в Гаазі в понеділок, 25 лютого.

Згідно йому, британському уряду рекомендується дозволити Маврикію “завершити деколонізацію своїй території з урахуванням реалізації права мешканців на самовизначення”.

Рішення суду ООН не носить обов’язкового характеру, але, як відзначають спостерігачі, має велике символічне значення.

Раніше Генеральна асамблея ООН звернулась до суду з проханням висловити свою точку зору по територіальному спору між Великобританією і Маврикієм, що триває понад 50 років.

Архіпелаг Чагос розташований на відстані майже дві тисячі км на північний схід від Маврикія.

На початку 19-го століття британці відвоювали Маврикій у французів і визнали його своєю колонією.

У листопаді 1965 року Великобританія оголосила Чагос, ставився до цього до Маврикію, частиною британської території в Індійському океані. Приблизно 2,5 роки Маврикій здобув незалежність.

У 1966 році Лондон і Вашингтон уклали договір про спільне використання у військових цілях входять в архіпелаг Чагос островів.

Через шість років США почали будувати на Дієго-Гарсіа, найбільшому острові Чагосу, військову базу, яка тепер вважається одним з найважливіших американських опорних пунктів в світі. На початку 1970-х років британці переселили з Чагос на Маврікій та Сейшели майже 2000 жителів, деякі з яких після 2003 року перебралися до Великобританії.

У 2008 році переселенцям заборонили повертатися на Чагос.