Силуанов передбачив зростання цін на нерухомість для захисту пайовиків

У Росії можуть тимчасово зрости ціни на нерухомість із-за переходу на ескроу-рахунки в будівництві, заявив перший віце-прем’єр, міністр фінансів Росії Антон Силуанов.

При цьому він уточнив, що «все в кінцевому підсумку визначається попитом та пропозицією». Міністр не виключив, що буде «тимчасовий невелике зростання вартості», але при цьому нові правила «нівелюють всі ризики» росіян, які «віддають гроші забудовникові», передає РИА «Новости» з посиланням на телеканал «Росія 24».

Силуанов підкреслив, що зараз «фінансова культура забудовників знаходиться на вкрай низькому рівні», тому новий механізм покликаний захистити пайовиків.

«Виявляється, ніхто не очікував, що гроші, зібрані на конкретний будинок, могли на нього не йти, а могли йти на підготовку нових майданчиків для нових інвестицій», – розповів він, пояснивши, що через таких дій з’являлася фінансова піраміда.

В результаті добудовувати об’єкти іноді доводилося за рахунок держави.

З 1 липня всі російські забудовники, що залучають кошти громадян, зобов’язані перейти на схему дольового будівництва житла з застосуванням ескроу-рахунків. Забудовник буде працювати на кредит, отриманий від банку. Гроші пайовиків залишаться на банківському рахунку, поки ті не отримають квартири.

«Зараз ці гроші прийдуть до забудовника за кредит банку, а кредит дорогий. За оцінками Центрального банку, середня вартість кредиту забудовнику комерційним банком, який буде залучати кошти на ескроу-рахунку, буде складати близько 8%», – повідомив Силуанов.

Газета ПОГЛЯД розповідала про зміни на ринку нерухомості, які вводяться з літа.