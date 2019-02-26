У Британії помер відомий рок-музикант

Марк Холліс був вокалістом Talk Talk.

Британський музикант, вокаліст популярної у вісімдесяті роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років. Про це у понеділок ввечері повідомив у своєму Facebook інший учасник колективу, басист Пол Уебб.

“Шокований і засмучений новинами про смерть Марка Холлиса. Він був генієм в музиці, і для мене було честю і великою удачею грати з ним в одній групі”, – написав Уебб, додавши, що “проривні музичні ідеї” Холлиса вплинули на багатьох виконавців його покоління.

Про причини смерті музиканта поки не повідомляється.

Група Talk Talk була заснована в 1981 році і розпалася в 1992-м. Широку популярність їй принесли сингли Talk Talk, it’s my life, Such A Shame і Laughing Stock, витримані в жанрі сінті-поп. Згодом колектив багато експериментував, ставши одним із засновників такого музичного напрямку, як порядків. У групи вийшло п’ять студійних альбомів.