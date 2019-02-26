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В Кіровоградській області чиновник попався на хабарі у 650 тисяч гривень

26.02.2019

В Кировоградской области чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен

В Кіровоградській області арбітражний керуючий вимагав величезну хабар за “вирішення питання” про продаж майнового комплексу за заниженою ціною

Чиновник вимагав гроші за “вирішення питання” про продаж майнового комплексу за заниженою ціною.

“Губа не дура, кажуть люди. Закон каже – це кримінальний злочин, передбачений ч. 4 ст. ст.368-4 КК України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги”), – написала прес-секретар генпрокурора.

“Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України, в рамках процесуального керівництва у кримінальному провадженні співробітників Управління захисту економіки задокументовано факт вимагання неправомірної вигоди”, – йдеться в повідомленні Військової прокуратури Південного регіону.

Повідомляється, що корупціонера затримали після того, як він отримав усю суму, які вимагав (650 000 грн).

В Кировоградской области чиновник попался на взятке в 650 тысяч гривен

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