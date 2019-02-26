Замість доларів і євро: українці купують золото кілограмами

Клієнти Приватбанку протягом 2018 року купили понад 131 кг золотих злитків провідних афінажних компаній світу. Про це повідомили в прес-службі держбанку.

За інформацією прес-служби, в середньому за цей період банк продавав майже 3 кг золота в тиждень.

В основному клієнти купували традиційні 100-грамові злитки, а також колекційні подарункові злитки від 1 грама до тройської унції (31,1 г). Посилаючись на прогнози світових аналітиків, у банку зазначили, що вартість золота в 2019 році може збільшитися.

В поточному році ціна цього дорогоцінного металу може зрости до $1450-$1500 за тройську унцію. Зараз ціна на золото коливається в межах $1300-$1320 за тройську унцію.

Також повідомляється, що ПриватБанк продає золоті злитки через Центри банківських металів, розташовані в Києві, Дніпропетровську, Краматорську, Запоріжжі, та через мережу центрів обслуговування VIP-клієнтів по всій Україні.