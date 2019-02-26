В Австралії католицького кардинала засудили за інтимне насильство над дітьми

77-річного кардинала визнали винним.



В Австралії присяжні визнали 77-річного кардинала Джорджа Пелла винним у сексуальному насильстві, скоєне по відношенню до двом хлопчикам. Вирок кардиналу ще не винесено.

Злочин було скоєно у 1996 році, коли Пелл був архієпископом Мельбурна. Винним кардинал себе не визнав.

Присяжні винесли вердикт ще в грудні, проте журналістам було заборонено писати про це, щоб не вплинути на колегію в іншому процесі за аналогічними звинуваченнями, які загрожували Пеллу. Заборона була знята після відмови прокуратури від нового переслідування.

Пелл – найбільш високопоставлений католицький священик, визнаний винним у сексуальному насильстві. У 2014 році він був скарбником Ватикану, з-за чого його називали третьою особою у цій державі.

Повідомлення про звинувачення в сексуальному насильстві проти католицьких священиків, у тому числі високопоставлених, в останні десятиліття з’являються регулярно. У лютому у Ватикані пройшла перша у своєму роді зустріч, присвячена захисту неповнолітніх в церкві. У ній взяли участь 190 кліриків зі всього світу.

У лютому Ватикан позбавив сану 88-річного колишнього архієпископа Вашингтона і кардинала Теодора Маккерика, якого звинувачували у сексуальних домаганнях до підлітків.