13-річний американець створив будинку робочий термоядерний реактор

Всі деталі були куплені на eBay.



В США 13-річний школяр Джексон Освальт створив повністю робочий термоядерний реактор і має шанси стати самим молодим фізиком-ядерником, якому вдалося самостійно досягти реакції термоядерного синтезу.

Компактний реактор підліток побудував у своїй домашній лабораторії. Всі необхідні деталі для реактора були куплені в інтернет магазині eBay його батьками. Витратили на це 10 тисяч доларів.

До створення термоядерної установки Освальт розпочав у 12-річному віці, шукав інформацію в інтернеті. Досягти певного прогресу йому вдалося за кілька годин до того, як йому виповнилося 13 років. Він провів реакцію синтезу, зіткнувши в реакторі атоми газоподібного дейтерію. Його винахід розбиває атоми з достатньою силою, щоб об’єднати їх в один, і цей процес вивільняє енергію, що накопичилася всередині атомів.

Попередній рекорд самого молодого успішного творця термоядерного реактора був встановлений Тейлором Вілсоном, який досяг цього у віці 14 років. Для офіційного визнання результатів роботу школяра повинні оцінити сторонні фахівці.

Термоядерний синтез – різновид ядерної реакції, при якій легші атомні ядра об’єднуються у важкі за рахунок кінетичної енергії їх теплового руху. Спрощення і здешевлення технології термоядерного синтезу призведе до революції в світовій енергетиці.





