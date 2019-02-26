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“Немає грошей навіть на Союзмультфільм”: росіяни вкрали хвалену ракету “Циркон” у американців. Фото грандіозного фейку

26.02.2019

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

Новітня російська гиперзвуковая ракета “Циркон”, якою хваляться і погрожують у Кремлі, виявилася картинкою американської ракети Boeing X-51, опублікованій ще в 2009 році.

Як з’ясували користувачі соцмереж, в травні 2013 року США провели її успішні випробування над Тихим океаном. Ракета була запущена з борту літака B-52.

“Все розікрали – немає навіть грошей на Союзмультфільм”, “Ракети “Цирк 1”, “Цирк 2” і “Цирк 3″ до бою готові!”, “Новітня і не має аналогів у світі підводний човен “Осика” з ракетами “Плющ” на борту стала на бойове чергування у всіх телевізорах Росії”, – сміються в соцмережах.
"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

"Нет денег даже на Союзмультфильм": россияне украли хваленую ракету "Циркон" у американцев. Фото грандиозного фейка

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