“Немає грошей навіть на Союзмультфільм”: росіяни вкрали хвалену ракету “Циркон” у американців. Фото грандіозного фейку

Новітня російська гиперзвуковая ракета “Циркон”, якою хваляться і погрожують у Кремлі, виявилася картинкою американської ракети Boeing X-51, опублікованій ще в 2009 році.

Як з’ясували користувачі соцмереж, в травні 2013 року США провели її успішні випробування над Тихим океаном. Ракета була запущена з борту літака B-52.

“Все розікрали – немає навіть грошей на Союзмультфільм”, “Ракети “Цирк 1”, “Цирк 2” і “Цирк 3″ до бою готові!”, “Новітня і не має аналогів у світі підводний човен “Осика” з ракетами “Плющ” на борту стала на бойове чергування у всіх телевізорах Росії”, – сміються в соцмережах.

