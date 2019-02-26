У Венесуелі затримали журналістів, які ставили “незручні питання”

Їх репортери ставили Мадуро.



У президентському палаці у венесуельській столиці Каракасі затримали групу журналістів телеканалу американського іспаномовного Univision.

За словами глави телекомпанії Деніела Коронелла, підставою стали “незручні питання”, які репортери ставили Мадуро.

Відзначається, що інтерв’ю було перервано, а обладнання, яке використовувала група Univision на чолі з репортером Хорхе Рамосом, конфісковано.

У відповідь на офіційний протест, спрямований Univision, міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що раніше уряд країни вітало журналістів в президентському палаці, однак тепер “не підтримує дешеві шоу”.

Журналісти були звільнені вже після офіційного вимоги Держдепартаменту США.

Пізніше в прес-службі Univision заявили, що знімальну групу, яка проводила інтерв’ю з Мадуро, депортували з Венесуели.