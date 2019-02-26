В Кіровоградській області поліцейському привезли багажник грошей

В Кіровоградській області чергове гучне затримання. Тут арбітражний керуючий з ліквідації держпідприємства вимагав величезну хабар за продаж майнового комплексу за заниженою ціною.

“Арбітражний керуючий з ліквідації державного підприємства, розташованого в р. Олександрія, Кіровоградської області, зажадав 650 тисяч грн за вирішення питання про продаж за заниженою ціною майнового комплексу.

“Губа не дура”, – кажуть люди. А Закон говорить, що це кримінальний злочин, передбачене ч. 4 ст. ст.368-4 КК України”, – написала Сарган.

“Військовою прокуратурою Кіровоградського гарнізону Південного регіону України задокументований факт вимагання неправомірної вигоди”, – уточнили деталі у Військовій прокуратурі Південного регіону.

Чиновника-здирника затримали після того, як він отримав всі 650 000 гривень, які вимагав від бізнесменів. Гроші йому привезли в багажнику авто.