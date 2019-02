Facebook розблокував сторінку пропагандистського RT

Сторінка проекту російського телеканалу RT під назвою In the Now в Facebook була розблокована після того, як на неї вказали дані про материнської компанії.

«In the Now і всі сторінки Maffick (Maffick Media — медіакомпанія, знаходиться в Німеччині, частина акцій належить Ruptly) знову доступні в Facebook після того, як ми розмістили безпрецедентні відомості у розділі «Інформація». Насправді, це єдина сторінка, якій доводиться робити таке», — написала вона.

У зазначеному розділі говориться, що проект – бренд компанії Maffick, що належить Науэй і видеоагентству Ruptly. Ними в свою чергу володіє RT.