В Японії спалахнула найбільша за десятиліття епідемія кору

Половина інфікованих заперечують вакцинацію.



У Японії з початку 2019 року зареєстровано понад 170 нових випадків захворювання на кір. За даними Національного інституту інфекційних захворювань, це рекорд за останнє десятиліття.

Випадки захворювання на кір зафіксовано у 20 з 47 префектур. Зокрема, 49 випадків захворювання зафіксовані в центральній префектурі Мі, в Осаці – 47.

Зазначається, що більше половини інфікованих належать до релігійної групи Кьюсе Шинку, члени якої вважають, що ліки шкідливі і заперечують вакцинацію. Пізніше члени Кьюсе Шинку на своєму веб-сайті вибачилися за спалах хвороби і заявили, що співпрацюють з органами охорони здоров’я.

Щоб стримати поширення кору, міністерство охорони здоров’я Японії закликає населення негайно зробити щеплення, а лікарні та інші медичні установи – прийняти профілактичні заходи.

За перший місяць 2019 року в країні було зареєстровано 4 302 випадки захворювання на кір.