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В Італії 4 людини стали жертвами урагану

26.02.2019

В Италии 4 человека стали жертвами ураганаВітер викинув на сушу судно.

Щонайменше чотири людини загинули в результаті негоди в Італії.

Люди загинули в містах Альвито і Гуидония. В Барі сильним поривом вітру викинуло на мілину турецьке торгове судно. П’ятнадцять членів екіпажу були евакуйовані на вертольоті. Стан моряків нормальне.

Більшу частину країни 23 лютого накрили зливи з грозами та шквальний вітер. Вітер виривав дерева з корінням, зривав дахи будинків і вибивав шибки. У центральних і південних районах Італії на невеликих височинах випав сніг. Виникли проблеми з транспортним сполученням. Дороги в ряді регіонів затоплені, або завалені камінням і брудом після зсувів.

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