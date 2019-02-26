Парламентські вибори у Молдові: Путін «здувся»

У Молдові, де ключові рішення приймає парламент, а прем’єр фактично є лідером країни, відбулися парламентські вибори.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Кульмінацією цьогорічної кампанії стало порушення Росією кримінальної справи проти голови правлячої Демократичної партії і найбагатшої людини Молдови Влада Плахотнюка. Країна-агресор звинуватила його в тому, що він брав участь у нелегальних оборудках більш ніж на півмільярда доларів.

Водночас лідери опозиційного демократичного блоку Майя Саеду і Андрій Нестасе заявили, що їх отруїли ртуттю. Крім того, в кортеж президента Додона, ставленика соціалістів і симпатика Путіна врізався автомобіль. Провокацій було достатньо.

«Підсумки виборів показали, що партія соціалістів здулася! А це означає, що і Путін здувся в Молдові», — вважає політконсультант Віталій Андрієвський.

Соцпартія – найбільша молдавська проросійська сила отримала максимальний результат. Однак, швидше за все, влада до неї перейде. Як стверджує ЦВК, друге і третє місця у проєвропейські політики з блоку АКУМ («Зараз»), і правлячої демпартії. Складуть парламентську коаліцію і сформують уряд.

Втім, між ними є конфлікти. Так один з лідерів АКУМ Донна Майя Санду взагалі заперечує можливість об’єднання. Мовляв, влада шахраює.

«Ситуація з Придністров’ям ще раз характеризує ці вибори як невільні і нечесні. Вчора ми бачили, як тисячі людей привозили автобусами на ділянки на правому березі Дністра, який контролюють молдавські влади. Цим людям платили по 20 доларів за голос, і вони голосували, як скажуть», — стверджує вона.

Жителі Придністров’я вперше, згідно з законодавством, отримали можливість проголосувати. Однак дійсно почалися порушення з організованим підвезенням людей до дільниць, використовувалися «каруселі», мертві душі і т. д. Але ЦВК вважає, що вони не вплинули на результат голосування.

Новий парламент Молдова отримає максимум в 20-х числах наступного місяця. Залишиться стабільною прозахідна орієнтація Молдови – питання. Ясно тільки, що Москва продовжуватиме всіляко заважати цьому. Додон вже попередив, що у разі відсутності консенсусу з приводу коаліції чи необрання прем’єра підпише указ про розпуск парламенту і призначення нових виборів.