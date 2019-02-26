Лікарі благали зупинитися: 27-річна жінка зробила 17 абортів за 6 років

27-річна жінка, що зробила сімнадцять абортів за шість років, ніколи не зможе мати дітей через серйозне пошкодження матки.

Відома лікарям як «Сяо Цзю», пацієнтка, як повідомляється, вперше пройшла процедуру аборту в лікарні в провінції Хубей в центральному Китаї у віці 21 року. З тих пір в тому ж році вона почала зустрічатися зі своїм нинішнім хлопцем – і, як кажуть, робила в середньому три аборту в рік.

Чжао Цінь, голова гінекології в Шиянском пологовому будинку і лікарні, сказала, що благала жінку залишити останнього дитини, тому що це могло бути її остаточним шансом на материнство.

Доктор Чжао сказала, що усвідомила тяжкість фізичного стану Сяо Цзю при огляді її для останнього аборту. Вона сказала: «Я помітила, що слизова оболонка матки була дуже тонкою, як аркуш паперу, з-за повторних абортів, які вона зробила. Сама матка також була сильно пошкоджена».

Але, за словами доктора, Сяо Цзюй заявила, що вона не планує виходити заміж і не має можливості виховати дитину.