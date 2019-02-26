Ринок PR-персоналу. Як компаніям залучати найкращих кандидатів у PR-команду. І навпаки

З такою доповіддю виступить експерт з рекрутингу та кар’єрі Ільгіз Валинуров на щорічній міжнародній практичній конференції «ЕФЕКТИВНА ПРЕС-СЛУЖБА-2019», яка состоитсяв Москві 18-19 квітня.

У доповіді:

– Що приваблює сьогодні кандидатів на ринку праці?

– Як стати роботодавцем у якого хочеться працювати?

– Як оцінити кандидата ще до зустрічі з ним?

І навпаки!

– Як дорого продати себе на ринку праці?

– Як обійти конкуренцію з іншими кандидатами за кращі вакансії?

– І чому PR-менеджери гірші кандидати на ринку праці?

Про спікера: Ільгіз Валинуров

Президент і засновник Корпорації Кадрових Агентств Business Connection (Москва), з представництвами в Європі, США, Росії, СНД.

Викладач спецкурсу «Стратегічне управління персоналом» Президентської програми підготовки управлінських кадрів для Росії

За 15 років провів понад 9000 співбесід на позиції фахівців, керівників вищої та середньої ланки.

Входить у ТОП-5 кращих хантеров Росії за версією користувачів Рунета 2012

Автор книги «Рекрутинг на 100%»

Загальноросійська практична конференція «ЕФЕКТИВНА ПРЕС-СЛУЖБА-2019» щорічно проводиться в Москві журналом «Прес-служба» і збирає більше 200 директорів по зв’язках з громадськістю, керівників прес-служб, начальників PR-відділів, прес-секретарів, PR-менеджерів і PR-фахівців з усієї Росії та країн СНД для того, щоб дати їм найактуальніші, ефективні і перевірені інструменти для роботи.

Два тематичних потоку доповідей: зв’язки з громадськістю в бізнесі і зв’язку з громадськістю в державних структурах.

Спікери розкажуть про:

протистоянні негативу і управління репутацією в мережі,

PR та актуальних інструментах,

роботі зі спікером в державній структурі,

ком’юніті-менеджменті,

те, як працювати з опозиційно налаштованими журналістами та ворожими ЗМІ,

де брати інформпривід, якщо нічого не відбувається,

нових технологіях внутрішньокорпоративного піару,

корпоративних ЗМІ іо те, як зробити їх затребуваними,

малобюджетному піарі і так далі.

На заході також виступлять такі експерти в області зв’язків з громадськістю як Тимур Асланов, Костянтин Бочарский, Марія Реутская, Анастасія Джмухадзе, Галина Харнахоева та ін.

Переглянути детальну програму конференції та забронювати участь можна на сайті:https://goo.gl/oCfaa6

#ЭПС2019