Трамп поставив торговий Брюсселю ультиматум

Трамп пригрозив митами.



Президент США Дональд Трамп в понеділок заявив, що ЄС повинен “співпрацювати” зі Штатами у сфері торгівлі, інакше – їх обкладуть митом.

“Президент США Дональд Трамп в понеділок висловив нову загрозу Брюсселю, що ЄС повинен “співпрацювати” у торгівельних переговорах, або “ми вас обкладемо митами”, – йдеться в повідомленні.

“З ЄС дуже, дуже важко. Вони не допускають наші продукти. Вони не дозволяють завозити наші сільськогосподарські товари”, – сказав Трамп на зустрічі з губернаторами США. Додавши, що “можливо, у деякому сенсі c ЄС складніше, ніж c КНР”.

Трамп також звинуватив ЄС у застосуванні “величезних мита на американські автомобілі, “якщо ми майже нічого не стягуємо, коли вони експортують свої автомобілі до нас”.

До середини травня Трамп повинен вирішити, вводити чи ні мита, які можуть бути на рівні 25% на імпорт автомобілів з Європи.

У липні 2018 року президент США Дональд Трамп і президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер погодили план, спрямований на зниження торгової напруженості між Євросоюзом та Сполученими Штатами.