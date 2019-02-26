«Суми відкатів і схеми розкрадання мільйонів в оборонці». Журналісти оприлюднили таємну переписку оточення Порошенко

Журналіст Леся Іванова опублікувала першу серію масштабного розслідування про таємне листування оточення Порошенко. Суми відкатів і схеми розкрадання мільйонів в оборонці, контрабанди з Росії і відмиванні грошей – з участю сина одного з найвпливовіших чиновників і одного Порошенко.

Про це йдеться в розслідуванні “Bihus.info”.

Так, за даними журналістів, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем по розкраданню в “оборонці”. За інформацією журналістів, Гладковський-молодший, якому на той час було 22 роки, разом з партнерами організував у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар в 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну “Укроборонпром” знало про шахрайських операціях і давало на них згоду. Саму схему розслідувачі вже описували півтора року тому.

Вони стверджують, що восени 2018 отримали анонімний лист з архівом листування фігурантів афери. Перевірка журналістів показала, що наведені в листуванні факти відповідають встановленим раніше. Тому відправлений архів, швидше за все, є автентичним.

Бізнесом на державних закупівель, крім вже згаданого Ігоря Гладковського, займався також його друг Віталій Жуков, який “оформляє документи, заносить відкати”. Він працював в “Укроборонпромі”, звідки звільнився у 2014 році, перейшовши в приватний сектор.

Третій організатор схеми – Андрій Рогоза. Його автори розслідування називають “спеціалістом по контрабанді”, стверджуючи, що чоловік “ще до народження тріо з Жуковим і Гладковским, заробляв на сумнівних оборонних контрактах”.

Як свідчить оприлюднені листування, Гладковський-молодший займався вирішенням “питань високого рівня”, погоджуючи договори, зокрема, через свого батька. Гладковський-старший, крім посади в РНБО, також має бізнес-стосунки з президентом Петром Порошенком.

Жуков і Рогозу займалися так званої “поточної чорною роботою” – безпосередньою організацією поставок, домовленостей з постачальниками і переказом грошей.

У спілкуванні з керівниками держпідприємств і постачальниками підприємці прямо говорять про контрабанду з Росії і обговорюють перерахування грошей. Між собою чоловіки домовлялися, наприклад, про те, які питання Гладкоскому-молодшому треба вирішити через свого батька або через керівників заводів. Йдеться в листуванні і про суми доходів.

Журналісти встановили мінімум 250 мільйонів гривень, зароблених через 3 основні фірми-прокладки. Такою фірмою виступала навіть “Кузня на Рибальському”, яка тоді належала Порошенко.

У той же час, в листуванні Рогоза згадує 500 мільйонів, тому розслідувачі припускають, що справжній заробіток від схеми був значно більше. Документи з заводів свідчать, що деякі деталі, поставлені фірмами Гладковського-Жукова-Рогози, були поганої якості і не відповідали вимогам.

Крім того, в 2016 році бізнесмени, ймовірно, перепродували запасні частини, які вже належали української армії і мали бути утилізовані.

Гроші відмивали і переводили в готівку через конвертаційні центри. У листуванні вони обговорювали відсотки, які отримували такі центри, та суми, які передавали буквально в пакетах.

Державні заводи, які закуповували контрабандні запчастини, імітували проведення чесного конкурсу, розглядаючи в якості учасників тільки компанії-прокладки Гладковського-Жукова-Рогози.

Журналісти анонсували ще дві частини розслідування, яке стосується розкрадань в оборонній сфері.

На Фейсбук-сторінці журналіста Дениса Бігуса з’явилася частину подробиць з відео про роль родини Гладковских в українській оборонці:

Гладковський-тато – Порошенко призначений член Ради нацбезпеки і, на думку ЗМІ – смотрящий.

Гладковський-сина – вирішувала, що “нагинає” оборонку ім’ям папи і не хоче зустрічати новий рік “без півмільйона”.

За лінком – перші дві частини розслідування, яке… я не можу описати. Я серйозно, не знаю, що сказати. Це не Семочко, де все досить просто. Це – кілька років роботи угруповання, яка за відкати постачала військовим госзаводам бушный контрабас з Росії за завищеними в декілька разів цінами.

Так-так, поки все рятували армію, скидалися, волонтери-дизель-полагодите машину…

В ефірі – цитати з листування учасників.

“Стадо, яким треба давати пізди” – про директорів держзаводів.

“-Давай скину на карту? – Не, прийшли новою поштою!” – про передачі відкатів.

“Візьми таблицю, де ми ціну помножили на 2. Помнож ще на 2,5” – про формування цін.

“Хлопці, а надішліть ще пару контор ваших, я на них теж буду пропозиції слати”, – про конкуренції постачальників (бвахахахаха) в Укроборонпромі.

Там багато цитат. Факти, які стоять за цими цитатами – реальні закупівлі, ціни і фінансові проводки, які ми останні півроку перевіряли за відкритими і не дуже джерел. (выебнулся, не “ми”, Леся Іванова (Lesya Ivanova) перевіряла, вона герой взагалі).

Ну ось, як-то більше і сказати нічого. Дивіться, там годину, який пролітає на одному видиху. Репост вітається. Хоча, думаю, цей матеріал скоро витіснить Марув з фейсбуку чисто хоча б з-за цитат. Дуже колоритні.

Фото: facebook.com/monti.czardas