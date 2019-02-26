У Британії пояснили, чому Скрипали не виходять на зв’язок

Ситуацію прокоментував посол Великобританії в РФ.



З’ясувалося, що Скрипали не хочуть зустрічатися з представниками російського посольства.

Посол Великобританії в РФ Лорі Брістоу стверджує, що отруєні «Новачком» Сергій і Юлія Скрипаль живі.

«Я можу підтвердити, що вони живі. Я можу підтвердити, що запит російського посольства з проханням зустрітися з ними був переданий їм», – сказав високопоставлений британський дипломат.

Він зазначив, що вони (Скрипали – ред.) не хочуть зустрічатися з представниками російського посольства. «Мені здається, не так вже важко зрозуміти, чому вони можуть не хотіти зустрічатися з представниками російської держави. Це їх вибір», – підкреслив Брістоу.

За його словами, якщо Скрипали захочуть зустрітися з представниками російської дипмісії, то британська сторона надасть таку можливість:

«Якщо ні, то ми не вправі нав’язувати їм зустріч з російськими чиновниками. Вони, зрозуміло, знаходяться у безпечному місці. Їх намагалися вбити, використовуючи нервовопаралітичне речовина. Наш обов’язок захистити їх».

Брістоу підкреслив, що Великобританія не зацікавлена в спільному розслідуванні з російською стороною.