У В’єтнамі журналістів з США виселили з готелю з-за Кім Чен Ина

Прес-центр Трампа перенесли.



Міністерство закордонних справ В’єтнаму переніс прес-центр для журналістів США з готелю Melia Hanoi Hotel, де розмістився лідер КНДР Кім Чен Ин.

Місце роботи журналістів з прес-пулу Білого дому, які прибули до В’єтнаму, щоб висвітлювати другу зустріч Трампа та Кім Чен Ина, було перенесено у Палац культури та праці, розташований в декількох кварталах від готелю Melia.

Співробітник готелю розповів агентству, що на третьому поверсі Melia був організований прес-центр Білого дому, а поверхом нижче для делегації Кім Чен Ина був зарезервований цілий зал.

Melia Hotel залишався штабом американських журналістів до останнього моменту. Все змінилося, коли Кім Чен Ин вийшов з броньованого поїзда, який доставив його у В’єтнам, менш ніж за 24 години до початку саміту.

Саміт в Ханої повинен пройти 27-28 лютого.