Повінь – зміна системи

Menu
Close

Українці «нагородили» кір сусідів, кількість хворих стрімко зростає

26.02.2019

Украинцы «наградили» корью соседей, количество заболевших стремительно растет

За майже два місяці цього року кількість випадків кору в Польщі вже перевищила кількість випадків, зареєстрованих в минулому році.

“Зараз зареєстровано 380 випадків, і вони все ще перевіряються, проте, вже відомо, що кількість усього минулого року було перевищено”, – сказав спікер. Він зазначив, що динаміка захворювання досить велика.

За весь минулий рік в Польщі кір захворіли 339 осіб, більшість з них – в листопаді та грудні. 2017 році було зареєстровано 63 випадки кору.

Епідеміологи зазначають, що хвороба привезена з України, але хворі часто є поляками.

Читайте також:   Блогер озвучив зарплати російських найманців у Донбасі
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *