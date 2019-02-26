Українці «нагородили» кір сусідів, кількість хворих стрімко зростає

За майже два місяці цього року кількість випадків кору в Польщі вже перевищила кількість випадків, зареєстрованих в минулому році.

“Зараз зареєстровано 380 випадків, і вони все ще перевіряються, проте, вже відомо, що кількість усього минулого року було перевищено”, – сказав спікер. Він зазначив, що динаміка захворювання досить велика.

За весь минулий рік в Польщі кір захворіли 339 осіб, більшість з них – в листопаді та грудні. 2017 році було зареєстровано 63 випадки кору.

Епідеміологи зазначають, що хвороба привезена з України, але хворі часто є поляками.