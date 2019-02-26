Росія порушила санкції на постачання нафти в КНДР – ЗМІ

Розслідування провели в Reuters.



Російських підприємців викрили в порушенні міжнародних торгових санкцій щодо північнокорейського режиму.

За даними агентства Reuters, з жовтня 2017 року по травень 2018 року російський танкер Тантал, що належить компанії Примпортбункер, як мінімум чотири рази переливав у нейтральних водах паливо на судно з КНДР.

При цьому в портових документах було вказано, що він віз його нібито в китайський порт Нінбо.

За словами двох членів екіпажу Танталу, паливо переливалося на північнокорейське судно, коли транспондер, що дозволяє відслідковувати маршрут танкера в море, не працював.

“Оформлялися на порт Нінбо і йшли в 12-мильну зону (за нею закінчується морська кордон Росії). Там в нічний час працювали з північнокорейським танкером Chon Myong 1”, – розповів один з них.

Як зазначається, подібні угоди порушують міжнародні санкції, введені відносно КНДР у зв’язку з її ядерною програмою.