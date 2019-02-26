Влада Парижа розкритикували за поводження з “жовтими жилетами”

Комісар Ради Європи засудила французькі влади.



Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович розкритикувала французькі влади за те, що вона впоралася з антиурядовими протестами, які сколихнули країну в останні місяць.

Міятович закликала французькі влади проявляти більше поваги до прав людини.

Після візиту в Париж в минулому місяці Міятович підготувала меморандум, опублікований у вівторок, в якому вона попросила французьке уряд “утримуватися від введення надмірних обмежень свободи мирних зібрань”. Зараз відповідний законопроект обговорює французький парламент.

Спірний законопроект спрямований на придушення порушників спокою, які використовують протести для нападу на поліцію.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, понад 3000 осіб, включаючи протестувальників і поліції, отримали поранення з початку демонстрацій “жовтих жилетах” у листопаді.