У Мережі з’явився проект “Договору про дружбу” між Косовом і Сербією

Він складається з 22 пунктів.



ЗМІ оприлюднили проект договору “про дружбу і добросусідські відносини” між Косовом і Сербією, погоджений нібито за посередництва США, Франції та Росії.

Положення проекту опублікувало албанське агентство Presheva Jonë, що працює в Сербії. Інформацію поширили сербські та косовські ЗМІ.

Проект на даний момент складається з 22 пунктів і містить ряд важливих домовленостей, у тому числі щодо обміну територіями та зміни меж:

– місто Митровиця (Косовська Митровиця) отримує статус “вільного міста” з автономним управління мінімум на 35 років, але не більше 99 років. Містом керує президія, в який увійдуть один серб, один албанець і один незалежний член, призначений Радою безпеки ООН з мандатом на п’ять років. Місто буде мати власний парламент з 50 членами (половина сербів, половина албанців) і п’ять іноземців, призначених міжнародним співтовариством. Місто буде мати власний бюджет, поліцію, паспорта. Відповідати за безпеку буде НАТО. Місцева валюта – євро.

– Муніципалітет Буяновац (південна Сербія) отримає статус спеціального регіону на термін 35 років, але не більше 99 років. Цей район буде мати раду з трьох членів і парламенту на 30 депутатів і трьох іноземців. Поліція буде мультиэтнической. Бюджет муніципалітету буде пропорційно фінансуватися Сербією, Косовому та ЄС. Валютою будуть євро і динар. Жителі будуть мати спеціальні паспорти з символами ЄС, але також і паспорта Сербії та Косова. Територія цього району стане зоною безмитної;

– Муніципалітет Прешево, розташований на півдні Сербії, повністю перейде Косову;

– Військова база JUG у муніципалітеті Буяновац у сербсько-косовському кордону стане американською базою під цивільним контролем, там розміститься змішаний контингент, з 1700 солдатів 50% будуть сербами і 50% – албанцями;

– Муніципалітет Медведжа, що має умовну назву Прешевской долини, в основному залишається в Сербії, включаючи місто Медведжа, але деякі села переходять Косову;

– Транс’європейська магістраль “Коридор 10”, яка повинна з’єднати австрійський Зальцбург з грецькими Салоніками і пройти через Косово, на косівському ділянці буде перебувати під захистом НАТО на термін до 15 років, і всі сторони зможуть вільно пересуватися по трасі.

– Гідроелектростанція “Газиводе” стає загальною сербсько-косовському власністю з управлінням по міжнародним конвенціям. Енергетичним сектором будуть керувати США, Австрія і Німеччина…