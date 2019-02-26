В Іспанії почали розслідування смерті Малашенко

З’явилася альтернативна версія смерті.



Правоохоронні органи Іспанії почали розслідування за фактом смерті російського політтехнолога і одного із засновників телекомпанії НТВ Ігоря Малашенка.

Напередодні, 25 лютого, 64-річний Малашенко був знайдений мертвим у його будинку в Марбельї. Видання Коммерсантъ і Ведомости з посиланням на свої джерела повідомили про самогубство. Те ж саме заявили головний редактор радіостанції Ехо Москви Олексій Венедиктов, а також телеведуча Ксенія Собчак, штаб якої очолював Малашенко на минулих виборах президента Росії.

Однак вдова Малашенко, журналістка Божена Ринський, вранці 26 лютого заявила агентству Інтерфакс, що її чоловік не залишив передсмертної записки, а в неї особисто є підозри щодо його насильницької смерті. На своїй сторінці у Facebook вона також повідомила, що ще два місяці тому чоловік говорив їй, що “не збирається вмирати”.

У свою чергу, представник іспанської цивільної гвардії повідомив, що обставини вказують на суїцид, але не виключені ніякі версії.

Малашенко був одним із засновників телекомпанії НТВ. У 1996 році керував виборчою кампанією Бориса Єльцина, в минулому році на виборах президента РФ очолив штаб Ксенії Собчак.