“Укргазбанк” продав нерухомість у центрі Києва за 182 млн гривень

25 лютого Укргазбанк продав на аукціоні (через систему ДП “СЕТІВ”) нерухомість в центральній частині Києва (адреса – вул. Велика Васильківська, 39) за 182,2 мільйона гривень.

Мова йде про нежитловому приміщенні виробничого комплексу (літ. А ) площею 2824,2 кв. м, нежитловому будинку (літ. Г) площею 920,2 кв. м, виробничому комплексі флігелі (літ. Д) площею 379,4 кв. м та земельній ділянці площею 0,2599 га (цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури).

Стартова ціна була 181,3 млн грн (крок аукціону – 906,3 тис. грн).

Додамо, що 11 березня в системі ДП “СЕТІВ” відбудеться аукціон з продажу ще одного великого об’єкта нерухомості Укргазбанку – нежитлової будівлі (корпус №4 (літ. Е) загальною площею 37 957,50 кв. м та земельної ділянки площею 1 , 3633 га, за адресою: м.. Київ, вул. Московська, 8.

Стартова ціна на цей актив – 563,7 млн грн (гарантійний внесок – 56,4 млн грн).