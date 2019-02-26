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ВТБ оголосив збитки від втрати української “дочки”

26.02.2019

ВТБ огласил убытки от потери украинской "дочки"

Розмір збитку ВТБ від втрати контролю над українською дочірньою структурою, що сталося з причини відкликання нацбанком України (НБУ) ліцензії, досяг 17,3 мільярдів рублів.

У звітності банківської групи, говориться, що “в листопаді 2018 року Національний банк України визнав Банк ВТБ (Україна) неспроможним. У грудні 2018 року Національний банк України відкликав ліцензію Банку ВТБ (Україна). Згадані вище події призвели до втрати контролю групи над банком”. В результаті, ВТБ поніс збитки у більш ніж 17 мільярдів рублів, пише RNS.

Раніше Національний банк України повідомляв, що збиток банків країни з державним російським капіталом за минулий рік склав понад 402 мільйонів доларів.

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