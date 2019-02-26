Естонської прикордонника звільнили за громадянства Росії

Він обіймав посаду 10 років.



Департамент поліції і прикордонної охорони Естонії в понеділок звільнив співробітника Нарвського прикордонного пункту з-за наявності у нього, крім естонського громадянства, російського паспорта.

Звільнений прикордонник працював у департаменті з 2008 року.

Він є громадянином Естонії за народженням. Те, що у нього є російський паспорт, з’ясувалося в минулому році. Коли і за яких обставин він отримав російське громадянство, естонські влади встановити не змогли.

Сам звільнений службовець давав суперечливі пояснення з цього приводу. За його словами, вступаючи в прикордонну службу, він повідомив державі про наявність у нього подвійного громадянства, але в департаменті не змогли знайти підтвердження цієї інформації.

Навесні 2018 року прикордоннику запропонували відмовитися від російського громадянства, але протягом року він цього так і не зробив.

Закони Естонії не дозволяють працювати в Департаменті поліції і прикордонної охорони іноземцям.