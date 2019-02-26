Китаєць випадково знайшов свою сім’ю через 31 рік після викрадення

Дитину викрали у три роки.



Через 31 рік після викрадення хлопчик з Китаю по імені Чень Сюэпин випадково знайшов своїх рідних.

Журналісти видання повідомляють, що в 1988 році невідомі викрали трирічну Ченя у батьків, які працювали на той момент на будівництві в провінції Гуйчжоу. Подружжя весь день намагалися знайти сина, а потім витратили всі заощадження на його пошуки по всій країні, але їм так і не вдалося виявити дитини. Як тільки у них з’явилася можливість, вони надали зразки ДНК в поліцію для бази даних про зниклих безвісти та викрадених дітей.

Довгі роки батькам не було нічого відомо про долю дитини. Вони так би і ніколи не зустрілися, якби не випадковість. Наприкінці 2018 року батька і матері хлопчика повідомили, що їх викрадена дитина виріс в сім’ї в провінції Хебей на іншому кінці країни під іменем Цінь Юйцзе. Це з’ясувалося завдяки тесту ДНК, який їх біологічний син здавав для влаштування на роботу в 2018 році. Поліцейські зв’язалися з ним і назвали імена його передбачуваних батьків. У лютому 2019 року був проведений повторний ДНК-тест, який підтвердив їх спорідненість.

Як тільки Цінь дізнався результати тесту, він подався в село в провінції Сичуань, де живуть батьки, з дружиною і дитиною. На ролику він обіймає заплаканих батьків і каже, що роками намагався вирахувати, хто вони. Привітати родину з возз’єднанням прийшли сотні людей із сусідніх сіл.