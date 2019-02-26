Корупційні схеми оточення Порошенко при закупівлі техніки з РФ – журналістське розслідування

Команда журналістів представила матеріали розслідування про корупцію та розкрадання в оборонному комплексі України, до яких причетні люди з бізнес оточення президента Петра Порошенка.

Журналісти отримали архів з листуванням учасників схеми, внутрішні документи, матеріали про домовленості про хабарі за схемою, яку вже описували півтора року тому.

За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор, з яким на той момент було 22 роки, разом з партнерами організував приблизно в 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки. При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар в 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну “Укроборонпром” знало про шахрайських операціях і давало на них згоду.

Учасники схеми за даними журналістів.

Перевірка журналістів показала, що наведені в листуванні факти відповідають встановленим раніше.

За даними розслідувачів, на початок російської агресії в 2014 році учасники схеми – Гладковський, його син Ігор, колишній працівник концерну Віталій Жуков і керівники оборонних структур різних рівнів – вступили в змову з оборонними чиновниками.

Вони скуповували військові запчастини у російських контрабандистів, а також на складах української армії. Потім вони накручували ціни в рази і за змовою з державним концерном “Укроборонпром” продавали на його ж заводи. Ця група швидко стає привілейованим постачальником держзаводів і отримує контракти на сотні мільйонів гривень.

Листування учасників схеми про контрабанду деталей з РФ.

Третій організатор схеми – Андрій Рогоза. За даними журналістів, він є “фахівцем по контрабанді”. За їх інформацією, чоловік “ще до народження тріо з Жуковим і Гладковским, заробляв на сумнівних оборонних контрактах”. Разом з тим, журналісти називають учасником схеми і агента НАБУ Євгена Шевченка.

Згідно з оприлюдненою листуванні, Гладковський-молодший займався вирішенням питань високого рівня, погоджуючи договори, зокрема, через свого батька. Гладковський-старший, крім посади в РНБО, також має бізнес-стосунки з президентом Петром Порошенком. Жуков і Рогозу займалися так званої “поточної чорною роботою” – безпосередньою організацією поставок, домовленостей з постачальниками і переказом грошей. У спілкуванні з керівниками держпідприємств і постачальниками підприємці прямо говорять про контрабанду з Росії і обговорюють перерахування грошей.

За даними журналістів, центром угод стала підставна компанія “Оптимумспецдеталь”, а отримані гроші група Гладковського переводила у готівку, яка витрачалася на відкати заводам, хабара слідчим органам і розкішне життя. Разом з тим, згідно з оприлюдненою інформацією, однією з фірм-прокладок виступила навіть “Кузня на Рибальському”, яка тоді належала Порошенко. Більш того, за даними журналістів,у 2016 році бізнесмени, ймовірно, перепродували запасні частини, які вже належали української армії і мали бути утилізовані.

Листування Жукова з Дмитром Трачуком про перепродаж “Укроборонпрому” деталей, що належать Міноборони.

Розслідувачі встановили, що група Гладковського отримала від “Укроборонпрому” не менше 250 мільйонів гривень. Однак журналісти не виключають, що дана сума може бути більшою.