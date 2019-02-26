Пенсії мовчунів за 15 років з’їла інфляція

Приблизно 17% пенсійних внесків росіян, що не обрали собі пенсійного фонду, були втрачені за останні 15 років

В результаті інфляції втрачено близько 17% пенсійних внесків, які громадяни країни 15 років поспіль віддавали в держуправління в КК Зовнішекономбанку. Це гроші так званих «мовчунів», людей не зважилися віддати свої заощадження недержавним фондам і які доручили їх Зебу, – пише «Комерсант».

Прибутковість цієї структури з 2004 року дорівнювала 187,6% з мовчуна, в той час як інфляція за той же період становила 245,4%. Це означає, що ВЕБ щорічно втрачав 1,4% пенсійних накопичень.

На втратах позначилися головним чином дві кризи – 2008 і 2014 роки. А кмпенсировать їх Зебу навряд чи вдасться:

«Із-за ризику ліквідності ми купуємо тільки короткострокові облігації – один-два роки до погашення. Їх мало. За весь 2018 рік купили всього приблизно на 40 млрд рублів»,- сказали в держкорпорації.

Сьогодні головну частку вкладень «мовчунів» займають «довгі облігації з прибутковістю плюс 1 процентний пункт до інфляції, такі, зокрема, як ВАТ РЖД, Федеральна мережева компанія і «Газпром».