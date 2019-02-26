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В Ізраїлі колишній міністр отримав 11 років в’язниці за шпигунство

26.02.2019

В Израиле бывший министр получил 11 лет тюрьмы за шпионажШпигунство проводився на користь Ірану.

Колишній міністр енергетики Ізраїлю Гонен Сегев засуджений на 11 років в’язниці за шпигунство на користь Ірану.

Сегеву, міністру енергетики Израилия в 1995-1996 рр., пред’явили звинувачення в червні.

Служба внутрішньої безпеки Ізраїлю вважає, що міністра завербувала іранська розвідка, коли той жив у Нігерії.

Слідчі встановили, що Сегев зв’язувався з посадовими особами в посольстві Ірану в Нігерії в 2012 році і що він двічі відвідував Іран для зустрічей зі своїми помічниками.

Від іранської сторони він отримав шифр і користувався ним для передачі даних про енергетичній системі Ізраїлю, питаннях безпеки і чиновників.

Reuters зазначає, що Сегева вже саджали у в’язницю за спробу ввезення екстазі в Ізраїль у 2004 році.Він звільнився у 2007 році.

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