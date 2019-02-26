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Мей дозволить депутатам заблокувати процес Brexit

26.02.2019

Мэй позволит депутатам заблокировать процесс BrexitВперше Мей допустила скасування процесу.

Глава уряду Великобританії Тереза Мей заявила, що запропонує депутатам парламенту проголосувати за вихід королівства з Європейського союзу без угоди.

Прем’єр-міністр зазначила, що дозволить депутатам заблокувати процес Brexit, якщо вони не схвалить запропоновану їй операцію.

Зазначимо, остаточне голосування за угодою про вихід Британії з ЄС має відбутися в британському парламенті до 12 березня.

Нагадаємо, в Лондоні (Великобританія) проходить засідання британського кабінету міністрів, де може бути узгоджено рішення відкласти при необхідності терміни виходу Британії з Європейського союзу (Brexit).

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