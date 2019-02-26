Мей дозволить депутатам заблокувати процес Brexit

Вперше Мей допустила скасування процесу.

Глава уряду Великобританії Тереза Мей заявила, що запропонує депутатам парламенту проголосувати за вихід королівства з Європейського союзу без угоди.

Прем’єр-міністр зазначила, що дозволить депутатам заблокувати процес Brexit, якщо вони не схвалить запропоновану їй операцію.

Зазначимо, остаточне голосування за угодою про вихід Британії з ЄС має відбутися в британському парламенті до 12 березня.

Нагадаємо, в Лондоні (Великобританія) проходить засідання британського кабінету міністрів, де може бути узгоджено рішення відкласти при необхідності терміни виходу Британії з Європейського союзу (Brexit).