Угода була таємною: Гладковського викрили у нової масштабної оборудці

Державне підприємство “Укроборонсервіс”, яке входить в структуру концерну “Укроборонпром”, заплатило Автоскладального заводу №2 компанії “Богдан Моторс” 34,4 млн гривень передоплати за таємну операцію.

Угода між “Укроборонсервісом” і заводом “Богдан Моторс” було укладено 24 січня. Заплачені в кінці лютого засоби є 70% передоплатою. Тобто в цілому “Богдан” отримає від оборонного підприємства за даним контрактом 49,2 млн. При цьому, що саме купує “Укроборонсервіс” не зазначено.

Контракт між Міноборони і “Укроборонсервісом” укладений наприкінці 2018 року. При цьому на порталі публічних закупівель Prozorro такі угоди відсутні.

“Те, що бюджетний договір відсутній на Prozorro говорить про виконання ремонтних робіт в рамках секретного державного замовлення”, – пояснив Уманський.

Автоскладальний завод №2 компанії “Богдан Моторс” відомий як виробник скандальних санітарних автомобілів “Богдан 2251”, які також по таємному державним оборонним замовленням постачають Міноборони.

Власником корпорації “Богдан Моторс” є перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який відповідає за оборонно-промисловий комплекс, відомий як давній бізнес-партнер президента Петра Порошенка. Чиновник не раз заявляв, що не може впливати на рішення Міноборони. Крім того, Гладковський зазначає, що в 2014 році вийшов з управління всіма підприємствами, що входять в структуру корпорації “Богдан”.