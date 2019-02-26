У Нью-Йорку хочуть змінити звук поліцейських сирен

Сирени запропонували зробити більш м’якими.



У Нью-Йорку задумалися над переходом на більш м’які для вух сирени. Два нью-йоркських парламентарія запропонували замінити сирени, встановлені на поліцейські машини і автомобілі швидкої допомоги.

Звук повинен стати більш м’яким для людського вуха. Приклад наводяться менш різкі сирени лондонських або паризьких автомобілів міських служб.

Рішення аргументують тим, що звук сирен дуже дратує городян. Крім того, більш м’які сирени дозволять знизити рівень шуму. Довгий, гучний звук сирен був невід’ємним атрибутом Нью-Йорка багато десятиліть.