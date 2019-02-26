Повінь – зміна системи

Menu
Close

Названі найбільш багаті і бідні регіони Євросоюзу

26.02.2019

Названы самые богатые и бедные регионы Евросоюза Експерти порівняли ВВП на душу населення.

Статистична служба Європейського союзу оприлюднила дані про регіональний ВВП на душу населення.

Дані засновані на паритеті купівельної спроможності, а також на показниках ВВП країн Євросоюзу за 2017 рік.

Очолює рейтинг регіонального ВВП на душу населення Західний Лондон у Великобританії (626% від середнього).

Далі йдуть Люксембург (253%), Південна Ірландія (220%), Гамбург у Німеччині (202%), регіон Брюсселя в Бельгії (196%), Схід і Центр Ірландії (189%), Прага в Чехії (187%), Братислава-у Словаччині (179%), Верхня Баварія в Німеччині (177%), Іль-де-Франс (Париж) у Франції (176%).

Найбіднішими є регіони Болгарії.

Як відзначають в Євростаті, в деяких регіонах високий показник ВВП досягається за рахунок щоденних потоків людей, які працюють у місті, а живуть у передмісті.

Названы самые богатые и бедные регионы Евросоюза

Читайте також:   Іран готовий до діалогу з іншими гравцями регіону, заявив Небензя
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *