Названі найбільш багаті і бідні регіони Євросоюзу

Експерти порівняли ВВП на душу населення.



Статистична служба Європейського союзу оприлюднила дані про регіональний ВВП на душу населення.

Дані засновані на паритеті купівельної спроможності, а також на показниках ВВП країн Євросоюзу за 2017 рік.

Очолює рейтинг регіонального ВВП на душу населення Західний Лондон у Великобританії (626% від середнього).

Далі йдуть Люксембург (253%), Південна Ірландія (220%), Гамбург у Німеччині (202%), регіон Брюсселя в Бельгії (196%), Схід і Центр Ірландії (189%), Прага в Чехії (187%), Братислава-у Словаччині (179%), Верхня Баварія в Німеччині (177%), Іль-де-Франс (Париж) у Франції (176%).

Найбіднішими є регіони Болгарії.

Як відзначають в Євростаті, в деяких регіонах високий показник ВВП досягається за рахунок щоденних потоків людей, які працюють у місті, а живуть у передмісті.