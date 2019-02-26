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Син Гладковського погрожує журналістам судом через звинувачення в корупції в оборонному секторі

26.02.2019

Сын Гладковского угрожает журналистам судом из-за обвинений в коррупции в оборонном секторе

Син першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони і одного діючого президента України Петра Порошенка Олега Гладковського Ігор погрожує журналістам судом.

Відзначається, що Ігор Гладковський має намір судитися з журналістами за звинувачення в корупції в оборонному секторі країни.

Крім того, він спростував всі звинувачення в свою адресу, назвавши їх помилковими.

«Звинувачення безпідставні, а так звана листування — «фейковая», — підкреслив Ігор Гладковський.

Він також додав, що готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, які порушили журналісти.

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