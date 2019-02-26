У Чилі сталася серія землетрусів

Землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано біля центрального узбережжя Чилі.

У Чилі сталася серія з чотирьох підземних поштовхів магнітудою від 4,4 до 5,3.

“Чилі сьогодні постраждала від чотирьох окремих землетрусів, в результаті зіткнення тектонічних плит в Тихому океані”, – йдеться в повідомленні.

Землетрус магнітудою 5,3 було зафіксовано біля центрального узбережжя Чилі, на північний захід від міста Кокімбо.

За даними Геологічної служби США (USGS), підземні поштовхи сталися на глибині 9,6 км. год USGS поки не видав ніяких попереджень про можливі негативні наслідки поштовхів.

Інші землетрусу, амплітудою 4,9, 4,6 і 4,4 бала, сталися на глибині 49,8 км, 38,6 км і 107,8 км. Яких-небудь ушкоджень на поверхні не зафіксовано.