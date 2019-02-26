НАБУ проаналізує інформацію програми “Наші гроші” про закупівлі в армії

Національне антикорупційне бюро України заявило, що підприємства, про яких йде мова у програмі “Наші гроші” про злоупотребованиях при проведенні закупівель для української армії, вже є об’єктами розслідувань Агентства.

“Детективи НАБУ проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Лесі Іванової, і нададуть їй належну оцінку. Зазначимо, що підприємства, про яких йде мова в матеріалі, вже є об’єктами розслідувань НАБУ. В цілому детективи розслідують корупцію на близько 15 підприємствах оборонно-промислового комплексу в межах декількох десятків кримінальних проваджень”, – йдеться в повідомленні.

Також в НАБУ зазначили, що розслідування по одному з таких підприємств – Львівському бронетанковому заводу – завершено і з липня 2018 року відповідне справа вже слухається в суді.

Нагадаємо, 25 лютого журналісти оприлюднили розслідування про корупцію та розкрадання в оборонному комплексі України, до яких причетні люди з бізнес оточення президента Петра Порошенка. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем по розкраданню в оборонному комплексі.