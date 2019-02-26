Олександр Гончаров: “Хто створює валютні “гойдалки” і інфляцію очікувань?”

Якщо вивчити з початку 2019 року ситуацію на валютному ринку і з курсом гривні, то побачимо щось на кшталт «гойдалок».

Наприклад, ще пару тижнів тому курс сильно хитнувся в бік знецінення гривні, потім, через кілька днів, пішов у протилежний бік, а саме – її подорожчання. Звісно, не без адміністративних заходів. Плюс НБУ зумів придавити на валютному ринку відтік капіталу з України. І, думаю, чимало експортерів і валютних спекулянтів дотепер знаходяться в деякій розгубленості.

Однак, як і раніше зберігається багато ризиків і невизначеностей, пов’язаних з невідомих для нас терміном, протягом якого НБУ і Кабмін будуть своїми адміністративними заходами підтримувати на цьому рівні інфляцію.

У ці дні, розмовляючи з колегами по бізнесу, розумію, що у них зараз незадоволення через упущеної вигоди заробити прибуток. А це в свою чергу формує в них відкладені чекання, мовляв, як тільки передвиборча ситуація загостриться – тут же піднімуть ціни. Це особливо небезпечно і для ринків, і в цілому для економіки, оскільки створює інфляцію очікувань.

З цими явищами в першу голову повинні боротися Ст. Гройсман і Я. Смолій. Упустять момент, буде ще гірше, а судячи з того, як стрімко розвиваються в останні дні події, надалі такі питання, чому одним вершки, а іншим корінці – вже ніхто ставити не буде.