США завдали киберудар по Росії, – ЗМІ

Проблеми з доступом в інтернет у агентства були в день голосування.

Американські військові 6 листопада заблокували доступ в інтернет відомої російської організації, яка прагнула посіяти розбрат між американцями під час проміжних виборів в 2018 році.

За даними видання, мова йде про Агентство інтернет-досліджень або «фабрики тролів» з офісом у Санкт-Петербурзі. Ця організація брала участь у втручанні в американські вибори 2016 року.

Проблеми з доступом в інтернет у агентства були в день голосування, а також «приблизно на наступний день», вже під час підрахунку голосів, йдеться в статті. Також зазначається, що співробітники агентства скаржилися своїм системним адміністраторам на ці проблеми.