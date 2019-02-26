Керівники Полтавської ОДА отримували відкати у вигляді відпочинку в Іспанії, автомобілів і iPhone

Детективи Національного антикорупційного бюро з’ясували, що керівництво Полтавської облдержадміністрації вимагало від підприємців мільйонні відкати і хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин і цінних гаджетів.

Як зазначається в рішенні, слідчі НАБУ встановили, що голова ОДА Валерій Головко, його перший заступник Андрій Песоцький, радник губернатора Литвинов А. Н. і директор департаменту будівництва і ЖКГ Полтавської ОДА Голбан Т. Т. створили злочинну схему вимагання хабарів від підприємців за забезпечення їх перемоги в державних закупівель, що проводяться облдержадміністрацією.

За даними слідства, в серпні 2017 року представник консорціумів “АЛВІ РІД” і “Укрбуддор” на бізнес-форумі в Полтаві познайомився з Головко і Песоцким, після чого керівники ОДА взяли у підприємця 200 тисяч доларів хабара за неперешкоджання веденню бізнесу на Полтавщині.

Крім того, губернатор отримав у представника хабар у вигляді оплати відпочинку чиновників ОДА в Іспанії. У жовтні сам Головко, його заступник Песоцький, радник Литвинов та директор департаменту ОДА Іщенко В. С. вчинили це подорож. Її вартість склала 70 тисяч євро.

Як з’ясували детективи, також на вимогу Головко були придбані 12 мобільних телефонів iPhone 10 і комп’ютер MacBook Pro. 6 телефонів забрав голова ОДА, 6 телефонів і ноутбук – Песоцький.

За даними НАБУ, в кінці 2017 року Головко отримав від представника компанії на день народження ще один хабар – автомобіль Mercedes G 63 AMG 2017 випуску. Машина з тюнінгом обійшлася підприємцям у 320 тисяч євро.

Пізніше губернатор повідомив представнику, що з 1 січня 2018 року компанії можуть приступати до ремонтних робіт, прибирання снігу і т. д. в Полтавській області, і пообіцяв допомогти виграти тендер на зазначені роботи.

Згідно з даними слідства, 17 січня 2018 року Головко взяв у представника компаній в борг 100 тисяч доларів, але повернув лише частина цих коштів.

Як повідомили в НАБУ, в середині квітня 2018 року голова ОДА відмовився просто заплатити фірмі “Укрбуддор” за виконані роботи, натомість запропонувавши представнику компаній наступну схему з відкатом: консорціум “АЛВІ РІД” виставляє області рахунок на 80 мільйонів гривень, але отримує лише половину, решта йде в кишені Головко та його заступнику Песоцкому. Реальна вартість робіт, зазначають в бюро, склала 38 мільйонів гривень.

За даними слідства, представник будівельників спочатку відмовився, оскільки вважав схему злочинної, але йому дали зрозуміти, що іншого варіанту отримати гроші не існує.