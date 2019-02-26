Тимошенко починає процедуру імпічменту Порошенко

Лідер «Батьківщини» та учасник президентських перегонів Юлія Тимошенко починає процедуру імпічменту чинного президента України Петра Порошенка.

Відзначається, що сьогодні політик з трибуни парламенту заявила, що разом з іншими фракціями запускає процедуру імпічменту глави держави. За її словами, починають вони це після того, як було проведено розслідування журналістів про збагачення його оточення в оборонній сфері.

«Те, що журналістами було знайдено, підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України», — пояснила Юлія Тимошенко.

Політик підкреслила, що це є державною зрадою, а також умисним нанесенням шкоди суверенітету, територіальної цінності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці країни.

Тому Юлія Тимошенко закликала всіх народних депутатів, у яких є совість, приєднатися до процедури імпічменту президента.