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Тимошенко починає процедуру імпічменту Порошенко

26.02.2019

Тимошенко начинает процедуру импичмента Порошенко

Лідер «Батьківщини» та учасник президентських перегонів Юлія Тимошенко починає процедуру імпічменту чинного президента України Петра Порошенка.

Відзначається, що сьогодні політик з трибуни парламенту заявила, що разом з іншими фракціями запускає процедуру імпічменту глави держави. За її словами, починають вони це після того, як було проведено розслідування журналістів про збагачення його оточення в оборонній сфері.

«Те, що журналістами було знайдено, підпадає під статтю 111 Кримінального кодексу України», — пояснила Юлія Тимошенко.

Політик підкреслила, що це є державною зрадою, а також умисним нанесенням шкоди суверенітету, територіальної цінності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній безпеці країни.

Тому Юлія Тимошенко закликала всіх народних депутатів, у яких є совість, приєднатися до процедури імпічменту президента.

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