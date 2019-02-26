З Венесуели депортують іноземних журналістів: названа причина

Групу з шести осіб протримали більше двох годин в палаці Мірафлорес.

Іспаномовна телекомпанія США Univision заявила в понеділок, 25 лютого, що Венесуела депортує групу журналістів-новинарів на чолі з провідним Хорхе Рамосом після того, як їх на кілька годин затримали в президентському палаці, тому що питання, поставлені в ході інтерв’ю, розлютили президента Ніколаса Мадуро.

Журналісти показали Мадуро кадри, де молоді венесуельці шукають залишки продуктів у сміттєвозі. Після цього Мадуро припинив інтерв’ю.

Групу з шести осіб протримали більше двох годин в палаці Мірафлорес після того, як Мадуро сказав, що йому не подобаються їхні питання, повідомив журналістам Хорхе Рамос після повернення в свій готель в Каракасі, який був оточений озброєними агентами розвідки. Але звільнення Рамоса і знімальної групи сталося після втручання телекомпанії і навіть Держдепартаменту США, передає Reuters.

“Вони конфіскували все наше обладнання”, – сказав Рамос в інтерв’ю Univision. Відзняті матеріали теж залишилися в агентів спецслужб.

Рамоса і його команду опівдні у вівторок, 26 лютого, повинні були відправити в Майамі.

Раніше, в понеділок, що Вашингтон застосував до Венесуелі нові санкції і закликав союзників заморозити активи державної нафтової компанії PDVSA.

Ці кроки були зроблені після того, як сили безпеки Венесуели не дозволили ввезти в країну гуманітарну допомогу з США. Мадуро заперечує, що в країні існує гуманітарна криза і назріває продовольча катастрофа. Через брак їжі і ліків не менше 10% населення країни стали біженцями.

“Звістки про арешт і конфіскацію обладнання поплічниками Мадуро є останнім нагадуванням про те, що свобода преси в Венесуелі поширюється тільки на тих, хто готовий поширювати брехню режиму”, – написав Кімберлі Брейер, помічник держсекретаря США по Західному півкулі. А в Twitter розмістили фотографії затриманого Рамоса.