Кім Чен Ина впіймали з цигаркою на вокзалі

На платформі також можна побачити популярну північнокорейську співачку і дипломата Хен Сон Воль.

Журналісти японського телеканалу TBS зняли, як лідер Північної Кореї Кім Чен Ин курить на залізничному вокзалі в китайському Нанкіні.

Відзначається, що Кім – завзятий курець, і за кілька годин до прибуття в Ханой вийшов на перон на перекур під час ранкової зупинки у Нанкіні.

На відео було видно, як Кім закурює цигарку і розмовляє з північнокорейськими чиновниками. Видно, що його сестра Кім Йо Чонг, одна з найвпливовіших особистостей в КНДР, тримає в руках кришталеву попільничку.

Включення її до складу делегації Кіма викликало припущення, що частиною угод, які досягнуть Вашингтон і Пхеньян на цьому тижні, можуть стати культурні заходи як найбільш прості кроки для поліпшення відносин.