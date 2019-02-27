Дружина Луценка: «Я заявляю, президентом буде Порошенко!»

Представник президента у Верховній Раді, дружина генпрокурора Ірина Луценко заявляє про перемогу Петра Порошенка на виборах. Про це вона сказала журналістам в кулуарах.

Нардеп заявила, що Москва хоче “викинути” Порошенко з виборчої гонки.

Луценко сказала про “інсинуації щодо імпічменту, які смішно слухати”.

“Звідси ці інсинуації і очорнення Укроборонпрому. Цього не буде. Ми будемо захищатися в суді. Розслідування буде проведено правоохоронними органами. На цьому буде наполягати і наша фракція і сам Гладковський. Ситуація буде вирішена найближчим часом. Нехай людям буде соромно.

Президентом буде Порошенко”, – заявила вона.

Раніше журналісти “Bihus.info” у своєму розслідуванні заявили, що син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони, одного президента Петра Порошенка Олега Гладковського Ігор був учасником мільйонних схем по розкраданню в оборонному комплексі.