Гройсман пояснив, чому не можна продавати українцям газ дешевше

Закордонні кредитори не дозволяють уряду України знизити вартість газу для населення. Такий висновок випливає з відповіді прем’єра Володимира Грйосмана на запитання після його виступу на міжнародному енергетичному форумі в Києві.

Крім того, для зниження ціни газу немає економічних підстав, вважає голова уряду.

“Чи можливо без наслідків для національної економіки, без економічного колапсу, чи можливо сьогодні знизити в 2, 3 або 4 рази ціну на газ в країні? Якщо ви знайдете рішення, що це можливо і це буде повністю збігатися з нашими домовленостями з ЄС, Світовим банком та МВФ, – то я беру на себе зобов’язання це професійне рішення, яке буде знайдено, реалізувати буквально завтра. Але якщо немає, то я думаю, що ми повинні дуже голосно говорити про реалістичність, або це просто шалений популізм, який ми проживали не один рік”, – сказав В. Гройсман.

Як відомо, в Україні є власна газовидобуток, що дозволяє повністю покрити побутові потреби населення, включаючи використання газу для опалення та підігріву води підприємствами теплоенергетики. Собівартість газу українського видобутку становить 100-120 дол./тис. м3, населенню цей газ продають за ціною імпортного – понад 300 дол./тис. м3.