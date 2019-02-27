Повінь – зміна системи

Menu
Close

Гройсман пояснив, чому не можна продавати українцям газ дешевше

27.02.2019

Гройсман объяснил, почему нельзя продавать украинцам газ дешевле

Закордонні кредитори не дозволяють уряду України знизити вартість газу для населення. Такий висновок випливає з відповіді прем’єра Володимира Грйосмана на запитання після його виступу на міжнародному енергетичному форумі в Києві.

Крім того, для зниження ціни газу немає економічних підстав, вважає голова уряду.

“Чи можливо без наслідків для національної економіки, без економічного колапсу, чи можливо сьогодні знизити в 2, 3 або 4 рази ціну на газ в країні? Якщо ви знайдете рішення, що це можливо і це буде повністю збігатися з нашими домовленостями з ЄС, Світовим банком та МВФ, – то я беру на себе зобов’язання це професійне рішення, яке буде знайдено, реалізувати буквально завтра. Але якщо немає, то я думаю, що ми повинні дуже голосно говорити про реалістичність, або це просто шалений популізм, який ми проживали не один рік”, – сказав В. Гройсман.

Як відомо, в Україні є власна газовидобуток, що дозволяє повністю покрити побутові потреби населення, включаючи використання газу для опалення та підігріву води підприємствами теплоенергетики. Собівартість газу українського видобутку становить 100-120 дол./тис. м3, населенню цей газ продають за ціною імпортного – понад 300 дол./тис. м3.

Читайте також:   Етнічний конфлікт зі стріляниною на Харківщині: "другий Лозинський" заарештований
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *