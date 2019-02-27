Ірина Луценко до та після пластики: як насправді виглядає дружина Генпрокурора

Вже ні для кого не секрет, що Ірина Луценко робила собі пластичні операції.
За нашими даними дружина Генерального прокурора України і кума Президента України зробила собі кілька пластичних операцій і буквально за 2 роки вона просто змінилася до невпізнання.
Багато користувачів соц.мереж порівнюють Луценка з Макйл Джексоном який змінив колір шкіри. Приблизно також змінилася і дружина Генпрокурора Ірина Луценко.
Ірина Луценко до пластики
Ірина Луценко після пластики
Експерти відзначають, що Ірина Луценко перенесла щонайменше 5 пластичних хірургічних втручань.
Також видно неозброєним поглядом, що Ірина Луценко робила собі ліпосакцію.
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